Компания Samsung отменила начало продаж Galaxy S22 в России, которые должны были пройти 1 марта, сообщает издание iPhones.

Отмечается, что в указанный день в официальном интернет-магазине Samsung продажи так и не начались, а на страницах новых флагманов исчезла кнопка для оформления заказа.

Компания в своем интернет-ресурсе также прекратила продажу других гаджетов. Так, если перейти на страницы смартфонов Galaxy Fold, Galaxy S21 FE и Galaxy Note20, то там появятся уведомления «скоро в продаже» или «узнать о наличии».

В Samsung пока не объяснили причины приостановления продаж.