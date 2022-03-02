Компания Samsung отменила начало продаж Galaxy S22 в России
Компания Samsung отменила начало продаж Galaxy S22 в России, которые должны были пройти 1 марта, сообщает издание iPhones.
Отмечается, что в указанный день в официальном интернет-магазине Samsung продажи так и не начались, а на страницах новых флагманов исчезла кнопка для оформления заказа.
Компания в своем интернет-ресурсе также прекратила продажу других гаджетов. Так, если перейти на страницы смартфонов Galaxy Fold, Galaxy S21 FE и Galaxy Note20, то там появятся уведомления «скоро в продаже» или «узнать о наличии».
В Samsung пока не объяснили причины приостановления продаж.
При этом некоторые бюджетные модели все еще доступны для российских пользователей: например, Galaxy A и Galaxy M.
Ранее RT сообщил, что в ночь на 2 марта компания Apple приостановила продажи всей техники в России, а также закрыла свой официальный интернет-магазин для россиян.
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