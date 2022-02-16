Компания «Рольф» и ее глава получила штраф более 19 млрд рублей

Компания «Рольф» и ее глава Сергей Петров по решению суда должны выплатить штраф более 19 млрд рублей в пользу государства. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принял Химкинский городской суд Московской области, удовлетворив таким образом требования Генпрокуратуры РФ. Отмечается, что суд постановил взыскать указанную сумму солидарно со всех ответчиков, среди которых также ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург».



Генпрокуратура указала в иске, что Петров руководил компанией «Рольф», являясь депутатом Госдумы, однако истинные доходы скрывал.



Уголовное дело было возбуждено против Петрова и ряда руководителей компании в июне 2019 года. Ему предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.