Общество

СК возбудил уголовное дело в отношении основателя компании «Рольф»

27 июня16:21

Возбуждено уголовное дело в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда её руководителей, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что дело возбуждено по факту выведения четырёх миллиардов рублей со счёта компании в пользу Петрова, пишет RT.

Ранее сообщалось об обысках в автодилерских центрах компании в Москве и Петербурге. Как сообщает АГН Москва, в самой компании убеждены, что обыски не связаны с операционной деятельностью фирмы. Об этом заявил руководитель направления PR компании Павел Носов.

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ФОТО: РИА Новости
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