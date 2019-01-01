СК возбудил уголовное дело в отношении основателя компании «Рольф»
Возбуждено уголовное дело в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда её руководителей, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.
Отмечается, что дело возбуждено по факту выведения четырёх миллиардов рублей со счёта компании в пользу Петрова, пишет RT.
Ранее сообщалось об обысках в автодилерских центрах компании в Москве и Петербурге. Как сообщает АГН Москва, в самой компании убеждены, что обыски не связаны с операционной деятельностью фирмы. Об этом заявил руководитель направления PR компании Павел Носов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Появилось видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»
- Врач назвал причину дрожи Меркель
- В Совфеде объяснили смысл внедрения новой контрольно-кассовой техники
- Депутат: Государство относится к студентам как к водке
- РПЦ планирует сделать из Сергиева Посада «православный Ватикан»