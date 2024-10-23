Компания Nvidia ограничила доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян
Компания Nvidia (Калифорния, США) ограничила скачивание обновления драйверов для графических процессоров для российских пользователей. Об этом сообщило РИА Новости.
При попытке зайти на соответствующую страницу появляется сообщение, что запрос заблокирован файерволлом Edgecast, а доступ к странице запрещен.
Напомним, основанная в 1999 году Nvidia также занимается инновациями в сфере ИИ.
Ранее заместитель президента председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов заявил, что в России могут быть заблокированы сервисы Google на Android. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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