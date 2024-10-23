Компания Nvidia ограничила доступ к обновлениям драйверов видеокарт для россиян

Компания Nvidia (Калифорния, США) ограничила скачивание обновления драйверов для графических процессоров для российских пользователей. Об этом сообщило РИА Новости.

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При попытке зайти на соответствующую страницу появляется сообщение, что запрос заблокирован файерволлом Edgecast, а доступ к странице запрещен.

Напомним, основанная в 1999 году Nvidia также занимается инновациями в сфере ИИ.

Ранее заместитель президента председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов заявил, что в России могут быть заблокированы сервисы Google на Android. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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