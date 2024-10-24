Компания Лерчек «Би Фит» подала иск на 3,4 млн рублей против маркетплейса

Компания ООО «Би Фит», одним из учредителей которой является блогер Валерия Чекалина, подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО «Маркет-Здоровье». Соответствующая информация следует из картотеки арбитражных дел.

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Иск был подан 6 сентября 2024 года, а предварительное судебное заседания прошло 22 октября.

Как сообщает «Газета.Ru», компания Лерчек просит взыскать с маркетплейса более 3,4 миллиона рублей за нарушение условий договоров поставки.

В начале октября Троицкий суд Москвы отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября по делу о выводе из России более 250 млн рублей с использованием подложных документов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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