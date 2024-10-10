ФСИН опровергла срабатывание электронных браслетов у Чекалиных
Информация о срабатывании электронных браслетов у Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН по Московской области.
О срабатывании браслетов написал Telegram-канал Mash. По данным ФСИН, контролирующие соблюдение меры пресечения средства работают исправно.
«Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемых не выявлено», — заключили в ведомстве.
Ранее блогеры Артём и Валерия Чекалины, а также их бизнес-партнёр Роман Вишняк были отправлены под домашний арест по делу о выводе из России более 250 млн рублей с использованием подложных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru