Компания Kia отозвала в России почти 30 тысяч автомобилей
Росстандарт объявил об отзыве в России 29 141 кроссовера Kia Sportage (Sle) и 729 седана Kia Quoris (KH).
Сообщается, что в первом случае выявлена возможность замыкания электрической цепи блока ABS/ESC, результатом которого может стать повышение тока и возгорание в моторном отсеке.
Отзыв Kia Quoris связан с возможной неисправностью системы стабилизации ESC.
Информацию о необходимости провести ремонт владельцам сообщат представители ООО "Киа Россия И СНГ". В рамках бесплатных работ у Kia Sportage заменят мультипредохранитель системы ABS, а для Kia Quoris предусмотрена замена двух предохранителей ESC.
Ранее официальный представитель автомобилей Tank на российском рынке ООО «Хавейл мотор рус» отозвал 364 авто из-за возможных проблем в топливной системе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru