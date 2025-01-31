Компания Kia отозвала в России почти 30 тысяч автомобилей

Сообщается, что в первом случае выявлена возможность замыкания электрической цепи блока ABS/ESC, результатом которого может стать повышение тока и возгорание в моторном отсеке.

Отзыв Kia Quoris связан с возможной неисправностью системы стабилизации ESC.

Информацию о необходимости провести ремонт владельцам сообщат представители ООО "Киа Россия И СНГ". В рамках бесплатных работ у Kia Sportage заменят мультипредохранитель системы ABS, а для Kia Quoris предусмотрена замена двух предохранителей ESC.

Ранее официальный представитель автомобилей Tank на российском рынке ООО «Хавейл мотор рус» отозвал 364 авто из-за возможных проблем в топливной системе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

