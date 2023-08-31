Компания «Ингосстрах» продала первые полисы за цифровые рубли

Страховая компания «Ингосстрах» первой приступила к тестированию реальных операций с цифровым рублем. В частности, в московском офисе так были реализованы страховка от несчастных случаев и полис страхования путешественников, также цифровым рублем были оплачены страховки в Нижнем Новгороде и Казани.

Всего проект действует в 11 российских городах, а цифровые кошельки появились у нескольких сотен россиян. Впервые проект заработал в 2023 году в офисе страховой компании на столичной Рочдельской улице. Цифровым рублем можно было оплатить страховки от несчастных случаев для детей и спортсменов, а также для автомобилистов. По итогам эксперимента было решено распространить такой вид оплаты на офисы компании по всей России, а также расширить спектр страховых полисов, которые можно оплатить цифровыми рублями. До конца года страховые полисы будут продаваться за цифровые рубли утвержденным участникам тестирования.

Участники тестирования могут открывать, заблокировать и разблокировать цифровой счет, пополнять его и выводить средства. Также предусмотрены операции с отложенной датой исполнения и переводы цифровых рублей между физлицами через приложение «Ингосстрах Банка». В свою очередь страховая компания помогает тестировать оплату цифровыми рублями услуг и товаров, а также возврат товара с зачислением цифрового рубля на счет покупателя. Ожидается, что перечень операций впоследствии будет расширен.

Руководитель Центра финансовых технологий страховщика Андрей Варнавский выразил уверенность, что благодаря пилотному проекту сотрудники компании научатся работе с цифровым рублем, чтобы клиенты смогли в будущем выбирать наиболее приемлемый вариант оплаты полиса.

