СМИ: Франция отказалась входить в «Совет мира» по Газе

Франция на данном этапе намерена отклонить приглашение присоединиться к «Совету мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к президенту страны.

По словам собеседника агентства, Париж считает, что предлагаемая инициатива поднимает серьезные вопросы относительно роли Организации Объединенных Наций, значение которой, как отмечается, не может ставиться под сомнение.