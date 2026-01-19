СМИ: Франция отказалась входить в «Совет мира» по Газе

Франция на данном этапе намерена отклонить приглашение присоединиться к «Совету мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к президенту страны.

По словам собеседника агентства, Париж считает, что предлагаемая инициатива поднимает серьезные вопросы относительно роли Организации Объединенных Наций, значение которой, как отмечается, не может ставиться под сомнение.

Замена ООН? Зачем Трамп пригласил Путина в «Совет мира» по Газе

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и направил приглашения лидерам ряда государств, включая Россию и Белоруссию. Предполагается, что структура должна участвовать в реализации американского плана по урегулированию конфликта.

В середине ноября 2025 года Совет Безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана по Газе. Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. План предусматривает временное международное управление сектором, создание «Совета мира» под председательством Трампа, а также развертывание международных стабилизационных сил с силовым мандатом в координации с Израилем и Египтом, передает «Радиоточка НСН».

