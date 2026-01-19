Умер основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани

Итальянский модельер Валентино Гаравани, основавший дом моды Valentino, скончался в возрасте 93 лет, сообщает издание Women’s Wear Daily. По данным издания, дизайнер умер в понедельник, 19 января, в своем доме в Риме. Причины смерти не уточняются.

Прощание с модельером запланировано на 21 и 22 января. Похороны Гаравани состоятся в пятницу, 23 января, в римской церкви Богоматери Великой — Санта-Мария-Маджоре.