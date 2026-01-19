Умер основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани

Итальянский модельер Валентино Гаравани, основавший дом моды Valentino, скончался в возрасте 93 лет, сообщает издание Women’s Wear Daily. По данным издания, дизайнер умер в понедельник, 19 января, в своем доме в Риме. Причины смерти не уточняются.

Прощание с модельером запланировано на 21 и 22 января. Похороны Гаравани состоятся в пятницу, 23 января, в римской церкви Богоматери Великой — Санта-Мария-Маджоре.

Валентино Гаравани родился в 1932 году в итальянском городе Вогера. Образование в сфере моды он получил во Франции, обучаясь в Париже и работая у ведущих кутюрье своего времени. В 1960 году дизайнер основал собственный дом моды Valentino в Риме, который вскоре стал одним из символов итальянской высокой моды и получил международное признание.

Гаравани прославился элегантным стилем, вниманием к деталям и фирменным оттенком красного цвета, вошедшим в историю как «valentino red». Его клиентами в разные годы были мировые знаменитости, члены королевских семей и первые леди. Модельер официально завершил карьеру в 2008 году, однако его имя и эстетика продолжили определять направление развития бренда Valentino, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
