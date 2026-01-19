Трамп призвал Европу сосредоточиться на конфликте на Украине вместо Гренландии

Европейским странам следует уделять основное внимание конфликту вокруг Украины, а не обсуждению возможных действий США в отношении Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, ситуация вокруг противостояния России и Украины уже привела к серьезным последствиям, и именно этот вопрос, по мнению американского лидера, должен быть приоритетным для Европы.

Трамп заявил о намерении устранить «российскую угрозу» для Гренландии

Трамп подчеркнул, что попытки сместить фокус внимания на другие темы не отвечают текущей обстановке.

Отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он возможность применения силы для установления контроля над Гренландией, президент США отказался от комментариев, передает «Радиоточка НСН».

