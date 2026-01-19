Трамп призвал Европу сосредоточиться на конфликте на Украине вместо Гренландии

В Госдуму внесли проект о защите покупателей от «эффекта Долиной» Трамп: Европа должна сосредоточиться на украинском конфликте, а не на попытках США получить Гренландию Больше половины россиян заявили о намерении копить деньги в 2026 году В России предложили лишать прав за тюнинг фар и выхлопных систем автомобилей Третьяковка объявила о рекорде посещаемости выставки Карла Брюллова