Трамп призвал Европу сосредоточиться на конфликте на Украине вместо Гренландии
Европейским странам следует уделять основное внимание конфликту вокруг Украины, а не обсуждению возможных действий США в отношении Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.
По его словам, ситуация вокруг противостояния России и Украины уже привела к серьезным последствиям, и именно этот вопрос, по мнению американского лидера, должен быть приоритетным для Европы.
Трамп подчеркнул, что попытки сместить фокус внимания на другие темы не отвечают текущей обстановке.
Отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он возможность применения силы для установления контроля над Гренландией, президент США отказался от комментариев, передает «Радиоточка НСН».
