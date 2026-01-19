Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке

Румен Радев занимал пост президента Болгарии с 2017 года, в 2021 году он был переизбран на второй срок. До начала политической карьеры Радев служил в ВВС страны, где дослужился до командующего.

В последние годы Болгария переживает затяжной политический кризис. Страна неоднократно проводила досрочные парламентские выборы, а партиям не удавалось сформировать устойчивое правительство, передает «Радиоточка НСН».

