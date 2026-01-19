Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке
Президент Болгарии Румен Радев заявил о решении покинуть пост главы государства и подать в отставку. Об этом сообщает Reuters.
После ухода предыдущего кабинета министров политическим силам неоднократно не удавалось сформировать устойчивую правящую коалицию. Президенту приходилось назначать служебные правительства и инициировать новые избирательные кампании.
Румен Радев занимал пост президента Болгарии с 2017 года, в 2021 году он был переизбран на второй срок. До начала политической карьеры Радев служил в ВВС страны, где дослужился до командующего.
В последние годы Болгария переживает затяжной политический кризис. Страна неоднократно проводила досрочные парламентские выборы, а партиям не удавалось сформировать устойчивое правительство, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от «эффекта Долиной»
- «Осьминог в банке»: Психолог объяснила, как пережить «грустный понедельник»
- Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке
- «Только огрызаться»: Военкор Коц не поверил в способность ВСУ на наступление
- Умер основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани
- СМИ: Франция отказалась входить в «Совет мира» по Газе
- Как спасти автомобиль от повреждений при чистке крыш
- Трамп призвал Европу сосредоточиться на конфликте на Украине вместо Гренландии
- Экс-посол: Япония не поможет России урегулировать конфликт на Украине
- Картинка без личностей: «Войне и миру» Андреасяна предрекли судьбу «Онегина»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru