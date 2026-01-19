В Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от «эффекта Долиной»

В пояснительной записке отмечается, что действующие нормы нередко используются введенными в заблуждение продавцами и мошенниками, которые могут действовать совместно, чтобы вернуть проданную недвижимость, ссылаясь на формальные основания.

Законопроект предлагает изменить ч. 2 ст. 179 ГК РФ, переложив бремя доказывания на продавца. Он должен будет доказать, что покупатель знал или должен был знать об обмане, что, по мнению автора инициативы, ограничит возможности злоупотреблений, передает «Радиоточка НСН».

