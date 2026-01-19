В Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от «эффекта Долиной»

В Госдуму внесен законопроект о защите добросовестных покупателей жилой недвижимости, следует из думской электронной базы. Его автором выступил зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Инициатива направлена на устранение пробела в законодательстве, который выявлен судебной практикой при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана третьих лиц. Речь идет о так называемых «возвратных» продажах, когда сделка признается недействительной после передачи денег покупателем.

Приставы передадут Лурье ключи от квартиры Долиной 19 января

В пояснительной записке отмечается, что действующие нормы нередко используются введенными в заблуждение продавцами и мошенниками, которые могут действовать совместно, чтобы вернуть проданную недвижимость, ссылаясь на формальные основания.

Законопроект предлагает изменить ч. 2 ст. 179 ГК РФ, переложив бремя доказывания на продавца. Он должен будет доказать, что покупатель знал или должен был знать об обмане, что, по мнению автора инициативы, ограничит возможности злоупотреблений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры