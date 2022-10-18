Компания Apple представила новый iPad Pro

В сообщении говорится, что благодаря чипу M2 производительность, по сравнению с предшественниками на процессоре M1, улучшилась на 15%, а графика - до 35%.

Также новый iPad Pro - это более быстрый Wi-Fi и улучшенное световое перо.

Самая доступная версия планшета обойдётся в 799 долларов, топовая стоит от 1299 долларов. Новый iPad Pro уже доступен для онлайн-заказов, а в магазинах в США и 28 регионах мира он ожидается 26 ноября.

Ранее Европейский парламент одобрил новый закон, по которому все мобильные телефоны должны перейти на универсальный разъем USB-C, больше всего это затронет корпорацию Apple, использующую разъём Lightning, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

