Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей

Компания Apple оплатила штраф в размере 1 177 988 700 рублей, который был назначен за нарушение антимонопольного законодательства.

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Как сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, причиной разбирательства стали правила App Store, запрещавшие разработчикам информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина или использовать альтернативные способы оплаты.

ФАС вынесла постановление в январе 2023 года. Компания Apple подала апелляцию, однако в мае прошлого года Арбитражный суд Москвы признал штраф законным.

«19 января 2024 года Apple оплатила штраф. Денежные средства поступили в бюджет России», - заключили в службе.

Ранее компанию Apple оштрафовали на 12 млн рублей за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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