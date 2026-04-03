Под Ульяновском сошли с рельсов семь вагонов поезда Челябинск - Москва
Вагоны пассажирского поезда №302 Челябинск - Москва сошли с рельсов в Ульяновской области. Об этом сообщает РЖД.
Инцидент произошел в 06:26 мск в районе станции Бряндино, зафиксирован сход семи вагонов. Данные о пострадавших уточняются. Причина ЧП устанавливается.
После схода движение на этом участке приостановили.
«Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка», - отметили в РЖД.
Ранее на станции Серов-Заводской в Свердловской области сошел с рельсов пассажирский поезд, который следовал из Ивделя в Серов, напоминает 360.ru.
