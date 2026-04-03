Мужчина предстанет перед судом за призыв к бомбардировке Комсомольска-на-Амуре

Жителя Хабаровского края обвинили в оправдании теракта в Волгоградской области и призывах к бомбардировке объекта в Комсомольске-на-Амуре. Об этом заявили в прокуратуре региона.

По данным следствия, 40-летний мужчина из Комсомольска-на-Амуре в январе 2025 года из ненависти к россиянам оставлял в публичном чате одного из мессенджеров комментарии, оправдывавшие совершение теракта под Волгоградом и авиаудары по территории РФ. Также фигурант призывал к аналогичным атакам по одному из объектов Комсомольска-на-Амуре.

Правоохранители утвердили обвинение в отношении мужчины. Фигурант проходит по статье о публичных оправдании и пропаганде терроризма, совершенных с использованием интернета. Уголовное дело против него направили для рассмотрения по существу в 1-й Восточный окружной военный суд.

Ранее жителя поселка Приморский в Феодосии, поддерживавшего удары по объектам топливно-энергетического комплекса, задержали за публичное оправдание терроризма, напоминает 360.ru.

