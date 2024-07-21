Компанию Nestle обвинили в продаже воды с фекальными бактериями
Швейцарскую компанию Nestlé обвинили в продаже незаконно отфильтрованной загрязненной воды, передает РБК со ссылкой на издание Mediapart.
Исследования воды показали, что источники минеральной воды во Франции были загрязнены фекальными бактериями, бактериями кишечной палочки и пестицидами. Уточняется, что компания Nestlé незаконно фильтровала её и перепродавала как «природную минеральную воду».
За последние 15 лет сумма мошенничества составила три миллиарда евро. Организация потребителей foodwatch призывала власти Франции привлечь виновных к ответственности.
Отмечается, что на следующей неделе Европейская комиссия планирует опубликовать отчет о расследовании действий французских властей по этому делу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Компанию Nestle обвинили в продаже воды с фекальными бактериями
- Число отравившихся детей в санатории Кузбасса выросло до 35
- СМИ: В США пенсионер убил напавшего на него медведя
- В Зеленограде задержали обезглавившего бюст Сталина
- Певица Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо
- Илон Маск призвал создать лунную базу с постоянным поселением
- Актер Могильников рассказал о выгорании после роли Ералаша в «Слове пацана»
- Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров
- СМИ: Налоговая заблокировала счета ИП писателя Глуховского
- Роспотребнадзор: 120 отравлений алкоголем зафиксировано в Томской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru