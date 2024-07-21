Компанию Nestle обвинили в продаже воды с фекальными бактериями

Исследования воды показали, что источники минеральной воды во Франции были загрязнены фекальными бактериями, бактериями кишечной палочки и пестицидами. Уточняется, что компания Nestlé незаконно фильтровала её и перепродавала как «природную минеральную воду».



За последние 15 лет сумма мошенничества составила три миллиарда евро. Организация потребителей foodwatch призывала власти Франции привлечь виновных к ответственности.

Отмечается, что на следующей неделе Европейская комиссия планирует опубликовать отчет о расследовании действий французских властей по этому делу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

