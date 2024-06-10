Финские автоэксперты обвинили АвтоВАЗ в плагиате

В Финляндии сотрудники одного из ведущих автомобильных журналов Tekniikan Maailma («Мир Технологий») заявили, что новая модель АвтоВАЗа создана на базе «украденного у концерна Renault» Dacia Logan.

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Речь идёт о новой модели из Тольятти Lada Iskra. В своей публикации финские автоэксперты указали, что группа Renault или принадлежащая ей румынская Dacia «не имеют никакого отношения к новой модели», однако АвтоВАЗ «внедрил технологии предыдущего партнёра».

«Если сравнивать Lada Iskra с Dacia Logan, то изменения действительно минимальны», - говорится в публикации.

Ранее автоэксперт Роман Солдатов заявил, что новый автомобиль Lada Iskra стал символом технологической независимости АвтоВАЗа, пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
ТЕГИ:ФинляндияАвтомобилиПлагиат"автоваз"

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