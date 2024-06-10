Финские автоэксперты обвинили АвтоВАЗ в плагиате
В Финляндии сотрудники одного из ведущих автомобильных журналов Tekniikan Maailma («Мир Технологий») заявили, что новая модель АвтоВАЗа создана на базе «украденного у концерна Renault» Dacia Logan.
Речь идёт о новой модели из Тольятти Lada Iskra. В своей публикации финские автоэксперты указали, что группа Renault или принадлежащая ей румынская Dacia «не имеют никакого отношения к новой модели», однако АвтоВАЗ «внедрил технологии предыдущего партнёра».
«Если сравнивать Lada Iskra с Dacia Logan, то изменения действительно минимальны», - говорится в публикации.
Ранее автоэксперт Роман Солдатов заявил, что новый автомобиль Lada Iskra стал символом технологической независимости АвтоВАЗа, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова заявила, что Европарламент стал русофобской структурой
- СМИ: Самолет с вице-президентом Малави пропал с экранов радаров
- Финские автоэксперты обвинили АвтоВАЗ в плагиате
- Премьер Польши отверг причастность «внешних сил» к взрыву на оружейном заводе
- Участники СВО достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы»
- Умер замглавного редактора агентства «Москва» Александр Малютин
- В Баку заложили именную звезду актера Сигала
- Экс-полковник СБУ Стариков: решающее сражение на Украине произойдёт в конце лета
- Сомнолог рассказал о практике, помогающей быстрее уснуть
- СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свой особняк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru