Компанию Amazon оштрафовали на 200 млн рублей за отсутствие филиала в РФ

По решению суда, за работу в России без открытия местного филиала или представительства Amazon был назначен оборотный штраф в размере 200 469 997 рублей.

Отмечается, что в настоящее время в суде рассматриваются аналогичные протоколы в отношении ещё 10 зарубежных компаний.

Ранее Роскомнадзор расширил список компаний, подпадающих под действие «закона о приземлении», включив в него 12 иностранных провайдеров хостинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

