Компанию Amazon оштрафовали на 200 млн рублей за отсутствие филиала в РФ

Суд в Москве признал компанию Amazon Web Services, Inc. виновной в нарушении, так называемого, закона «о приземлении», обязывающего иностранные фирмы создать филиал в РФ, сообщает ТАСС.

Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей по «закону о приземлении»

По решению суда, за работу в России без открытия местного филиала или представительства Amazon был назначен оборотный штраф в размере 200 469 997 рублей.

Отмечается, что в настоящее время в суде рассматриваются аналогичные протоколы в отношении ещё 10 зарубежных компаний.

Ранее Роскомнадзор расширил список компаний, подпадающих под действие «закона о приземлении», включив в него 12 иностранных провайдеров хостинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ШтрафИнтернетСудAmazon

Горячие новости

Все новости

партнеры