Компанию Amazon оштрафовали на 200 млн рублей за отсутствие филиала в РФ
Суд в Москве признал компанию Amazon Web Services, Inc. виновной в нарушении, так называемого, закона «о приземлении», обязывающего иностранные фирмы создать филиал в РФ, сообщает ТАСС.
По решению суда, за работу в России без открытия местного филиала или представительства Amazon был назначен оборотный штраф в размере 200 469 997 рублей.
Отмечается, что в настоящее время в суде рассматриваются аналогичные протоколы в отношении ещё 10 зарубежных компаний.
Ранее Роскомнадзор расширил список компаний, подпадающих под действие «закона о приземлении», включив в него 12 иностранных провайдеров хостинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru