Компании Lufthansa разрешили летать в Россию
Авиакомпания Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию в июне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.
В компании подчеркнули, что дальнейших отмен рейсов не ожидается.
Lufthansa в среду отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно. Как отметили в авиакомпании, это разовый инцидент.
Позже в министерстве транспорта, строительства и городского развития ФРГ сообщили, что Росавиация не выдала вовремя разрешение на рейсы перевозчика на июнь. На основе принципа взаимной практики немецкая сторона не дала дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний, в связи с чем «Аэрофлоту» и S7 накануне пришлось отменить рейсы во Франкфурт, Мюнхен и Берлин.
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