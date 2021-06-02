Компании Lufthansa разрешили летать в Россию

В компании подчеркнули, что дальнейших отмен рейсов не ожидается.

Lufthansa в среду отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно. Как отметили в авиакомпании, это разовый инцидент.

Позже в министерстве транспорта, строительства и городского развития ФРГ сообщили, что Росавиация не выдала вовремя разрешение на рейсы перевозчика на июнь. На основе принципа взаимной практики немецкая сторона не дала дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний, в связи с чем «Аэрофлоту» и S7 накануне пришлось отменить рейсы во Франкфурт, Мюнхен и Берлин.

