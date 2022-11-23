Коммунисты предложили амнистировать совершивших преступление по неосторожности

В документе, который размещён в электронной думской базе, речь также идёт о лицах, впервые осуждённых к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

«Под действие амнистии подпадают осуждённые условно, осуждённые, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы», - говорится в проекте.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии граждан, участвовавших в беспорядках в январе 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

