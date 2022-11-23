Коммунисты предложили амнистировать совершивших преступление по неосторожности
Депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму проект постановления об амнистии для осуждённых, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания.
В документе, который размещён в электронной думской базе, речь также идёт о лицах, впервые осуждённых к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.
«Под действие амнистии подпадают осуждённые условно, осуждённые, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы», - говорится в проекте.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии граждан, участвовавших в беспорядках в январе 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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