Коммунисты предложили амнистировать совершивших преступление по неосторожности

Депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму проект постановления об амнистии для осуждённых, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания.

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В документе, который размещён в электронной думской базе, речь также идёт о лицах, впервые осуждённых к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

«Под действие амнистии подпадают осуждённые условно, осуждённые, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы», - говорится в проекте.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии граждан, участвовавших в беспорядках в январе 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АмнистияЗаконопроектГосдумаКПРФ
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