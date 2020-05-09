Коммунистов после акции к 9 мая задержала полиция

На Пушкинской площади в Москве правоохранители задержали 12 участников акции КПРФ, приуроченной ко Дню Победы. Причиной повышенного внимания органов правопорядка к коммунистам стало нарушение мер ограничения, введенных в Москве на фоне коронавируса в конце марта.

«Задержали меня, нескольких депутатов Мосгордумы и журналистов - всего 12 человек. У меня был цифровой пропуск, позволяющий передвигаться по городу, разрешение на машину. Насколько я знаю, были аналогичные документы и у других задержанных. Мы все соблюдали социальную дистанцию, находились в момент нашей акции более чем в двух метрах друг от друга», - рассказал ТАСС муниципальный депутат Сергей Цукасов, которого вместе с несколькими участниками акции уже отпустили из ОМВД «Пресненский».

Сообщается, что задержанным вменяют в вину нарушение режима самоизоляции. Коммунистов могут привлечь к административной ответственности по ст. 3.18.1 КоАП и обязать выплатить штраф 4 тыс. руб. (за повторное — 5 тыс. руб.). Все ограничения в столице продлены до 31 мая.

