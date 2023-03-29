Коммунальщики в Южно-Сахалинске закрасили граффити с Земфирой

В феврале Минюст РФ включил Земфиру в реестр иностранных агентов. В Минюсте объяснили это решение тем, что она открыто выступала в поддержку Украины и против СВО, давала концерты в недружественных странах и получала поддержку от иностранных источников. После этого Земфира выпустила клип на новую песню «PODNHA», которая начинается со слов «Мы научим тебя, с***, родину любить, целовать ее ботинки и подошвы». Она называет Родину «заболевшей» и «поредевшей».



