Коммунальщики в Южно-Сахалинске закрасили граффити с Земфирой

Коммунальные службы в Южно-Сахалинске закрасили граффити с изображением певицы Земфиры.

В феврале убрать рисунок во дворе жилого комплекса предложил депутат областной думы Александр Шарифулин. Тогда он призвал «почистить авгиевы конюшни отечественной культуры», сообщает RT в своем Telegram-канале.

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В феврале Минюст РФ включил Земфиру в реестр иностранных агентов. В Минюсте объяснили это решение тем, что она открыто выступала в поддержку Украины и против СВО, давала концерты в недружественных странах и получала поддержку от иностранных источников. После этого Земфира выпустила клип на новую песню «PODNHA», которая начинается со слов «Мы научим тебя, с***, родину любить, целовать ее ботинки и подошвы». Она называет Родину «заболевшей» и «поредевшей».


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ФОТО: Кадр видео RT
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