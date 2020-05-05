Коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности

Коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что причина этому – неблагоприятные погодные условия и сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 21 м/с.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что аварийные бригады готовы оперативно выехать на место ЧП в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, а также рекламных конструкций.