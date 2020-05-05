Коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности
Коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что причина этому – неблагоприятные погодные условия и сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 21 м/с.
В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что аварийные бригады готовы оперативно выехать на место ЧП в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, а также рекламных конструкций.
Между тем, сильный ливень с грозами и резкими порывами ветра накрыл столичный регион. В некоторых районах Москвы гроза уже прошла, однако в МЧС предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохраняться до полуночи. Синоптики, в свою очередь, подчеркивают, что конца дня в мегаполисе местами возможны дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 21 м/с.
В МЧС столичным автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать машины под деревьями и вблизи рекламных щитов.
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