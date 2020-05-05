«До полуночи»: В МЧС предупредили москвичей о ливнях с грозами
Сильный ливень с грозами и резкими порывами ветра накрыл столичный регион. В некоторых районах Москвы гроза уже прошла, однако в МЧС предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохраняться до полуночи.
Синоптики, в свою очередь, подчеркивают, что конца дня в мегаполисе местами возможны дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 21 м/с.
В МЧС столичным автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать машины под деревьями и вблизи рекламных щитов.
Ранее НСН писала, что за минувшие сутки в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 миллиметр. Об этом сообщали специалисты столичного метеобюро. При этом, синоптики подчеркнули, что дождливая погода с грозами и шквалистым ветром сохранится в столичном регионе до четверга.
Также сообщается, что в Москве и области продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Днем во вторник, 5 мая, воздух в мегаполисе может прогреться до +22 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- Лысаков: Новые штрафы могут и не появится в КоАП
- Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку
- В Госдуме поддержали отмену ОГЭ в этом году
- Экс-советник президента рассказал о «фронтовых 100 граммах» на приёме в День победы
- «До полуночи»: В МЧС предупредили москвичей о ливнях с грозами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru