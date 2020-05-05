«До полуночи»: В МЧС предупредили москвичей о ливнях с грозами

Сильный ливень с грозами и резкими порывами ветра накрыл столичный регион. В некоторых районах Москвы гроза уже прошла, однако в МЧС предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохраняться до полуночи.

Синоптики, в свою очередь, подчеркивают, что конца дня в мегаполисе местами возможны дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 21 м/с.

В МЧС столичным автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать машины под деревьями и вблизи рекламных щитов.