«До полуночи»: В МЧС предупредили москвичей о ливнях с грозами

Сильный ливень с грозами и резкими порывами ветра накрыл столичный регион. В некоторых районах Москвы гроза уже прошла, однако в МЧС предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохраняться до полуночи.

Синоптики, в свою очередь, подчеркивают, что конца дня в мегаполисе местами возможны дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 21 м/с.

В МЧС столичным автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать машины под деревьями и вблизи рекламных щитов.

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Ранее НСН писала, что за минувшие сутки в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 миллиметр. Об этом сообщали специалисты столичного метеобюро. При этом, синоптики подчеркнули, что дождливая погода с грозами и шквалистым ветром сохранится в столичном регионе до четверга.

Также сообщается, что в Москве и области продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Днем во вторник, 5 мая, воздух в мегаполисе может прогреться до +22 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:МЧСГрозаПогода В Москве
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