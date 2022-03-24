Коммерсант: в Минтруде назвали число зарегистрированных безработных в РФ

Замглавы Минтруда Елена Мухтиярова заявила, что в настоящее время в центрах занятости в России как безработные зарегистрированы порядка 660 тысяч человек, пишет «Коммерсант»

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На заседании совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации она отметила, что на бирже труда имеется более 1,6 млн вакансий.

«То есть здесь ситуация достаточно стабильная», — заключила замминистра.

Ранее в МВД РФ заявили, что граждане Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик получат возможность работать в России без оформления патента, сообщает RT.

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ТЕГИ:РаботаБезработицаМинтруд
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