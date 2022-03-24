Коммерсант: в Минтруде назвали число зарегистрированных безработных в РФ
Замглавы Минтруда Елена Мухтиярова заявила, что в настоящее время в центрах занятости в России как безработные зарегистрированы порядка 660 тысяч человек, пишет «Коммерсант»
На заседании совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации она отметила, что на бирже труда имеется более 1,6 млн вакансий.
«То есть здесь ситуация достаточно стабильная», — заключила замминистра.
Ранее в МВД РФ заявили, что граждане Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик получат возможность работать в России без оформления патента, сообщает RT.
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