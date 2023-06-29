СМИ: в России начался дефицит курьеров и менеджеров по продажам
Транспортно-логистическая отрасль России испытывает нехватку курьеров и менеджеров по продажам, говорится в совместном исследовании компании «Маршал» и hh.ru, передает портал «Лента.ру».
Отмечается, что спрос на указанные позиции взлетел на десятки процентов. В январе-мае работодатели ежемесячно размещали в среднем по 3,6 тысячи вакансий курьеров и по две тысячи - менеджеров по продажам.
В исследовании говорится, что нехватка работников на данных позициях является одной из главных проблем отрасли.
Уровень безработицы в России в мае 2023 года составил 3,2%. Президент Владимир Путин отметил, что показатель находится на исторически низких значениях, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru