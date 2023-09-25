«Коммерсантъ»: С 2024 года пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%

Пенсии российских неработающих пенсионеров в 2024 году вырастут на 7,5%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на бюджетный проект Социального фонда.

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Проект бюджета Соцфонда на 2024–2026 годы одобрили на заседании правительства, отмечает телеканал «360». Согласно документу, в следующем году выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% — по уровню инфляции макропрогноза Минэкономики.

«В результате средний размер страховой выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тысячи рублей», — указано в материале.

Кроме того, с 2024 года вырастет максимальный размер больничного, декретных, а также выплат по уходу за ребенком. Увеличение связано с введением единого тарифа страховых взносов для работодателей, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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