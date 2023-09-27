«Коммерсантъ»: Росавиация разослала рекомендации пилотам после ЧП с Airbus A320

Нововведение призвано искоренить практику посадок воздушных судов в непредназначенных для этого местах. Меры были приняты после инцидента с рейсом Airbus A-320 компании «Уральские авиалинии», который совершил посадку с 161 пассажиром и 6 членами экипажа в поле под Новосибирском и не смог долететь до местного аэропорта из-за нехватки топлива.

Росавиация потребовала от перевозчиков при расчете количества горючего учитывать возможные изменения метеоусловий, задержки и отклонения от маршрута, уходы на второй круг, потенциальные отказы одного двигателя или частичную разгерметизацию салона. Также ведомство рекомендовало пилотам в случае неисправностей, в частности, неуборки шасси или механизации крыла, рассчитывать запасы топлива по специальным номограммам и таблицам.

При этом руководству авиакомпаний предписали дополнительно проверить готовность экипажей к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией самолета и отработать взаимодействие в кабине, а также уточнить критерии принятия пилотами решения о совершении посадки или уходе на запасной аэродром.

