«Коммерсантъ»: PepsiCo будет выпускать специальную газировку для России
После приостановки продаж в России основной линейки напитков PepsiCo рассматривает возможность начать выпускать новые продукты специально для российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компанию.
Отмечается, что новый продукт может заменить газировку Pepsi, Mirinda и 7Up. В компании рассказали о возможном создании напитков New Cola, а также Fruitz со вкусами апельсина и лимона-лайма. По данным источника, расширить производственную линейку может и российский бренд «Русский дар», под которым сейчас выпускают только квас, но в дальнейшем могут начать производить и лимонады.
Представители организации добавили, что на заводах PepsiCo в России запасов сырья для производства газировки может хватить еще на несколько месяцев.
Ранее СМИ сообщили, что в России начали производить напитки со вкусом классической колы.
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