Кабмин расширил перечень обязательных для предустановки российских программ

Список расширили с 13 до 19 пунктов. Так, среди видеосервисов и приложений, обязательных для предустановки, появились онлайн-кинотеатры Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор», а также Дом.ru Movix.

Кабмин также внес ряд изменений в список программ, обязательных для установки на новых смартфонах, планшетах и компьютерах. Сервис «Новости Mail.ru», используемый в качестве новостного агрегатора, сменил «Дзен», а вместо приложения OK Live потребуется устанавливать Rutube.

Подготовленный кабмином документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

