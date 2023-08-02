Кабмин расширил перечень обязательных для предустановки российских программ

Правительство России расширило перечень отечественных программ, обязательных для предустановки на смарт-телевизоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ кабмина.

RuStore станет обязательным для предустановки на продаваемые в России электронные устройства

Список расширили с 13 до 19 пунктов. Так, среди видеосервисов и приложений, обязательных для предустановки, появились онлайн-кинотеатры Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор», а также Дом.ru Movix.

Кабмин также внес ряд изменений в список программ, обязательных для установки на новых смартфонах, планшетах и компьютерах. Сервис «Новости Mail.ru», используемый в качестве новостного агрегатора, сменил «Дзен», а вместо приложения OK Live потребуется устанавливать Rutube.

Подготовленный кабмином документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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