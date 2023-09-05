Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о возвращении перехода на летнее время
Профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательный отзыв правительства РФ. Об этом заявил депутат Думы Михаил Матвеев в беседе с РИА Новости.
Документ, предполагающий перевод часов на один час вперед в период с марта по октябрь, был внесен в нижнюю палату парламента в июне, напоминает RT. Кабмин не поддержал законопроект, подчеркнув, что в нем нет данных об ожидаемом социально-экономическом эффекте, увеличении потребления электроэнергии, снижении уровня безопасности граждан, текущих и будущих показателях сельскохозяйственных и строительных работ.
«Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе», — указал Матвеев.
Как отметил депутат, документ предполагает введение перехода на летнее время в марте следующего года, и до этого времени парламентарии должны «определиться с данным законопроектом».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили о покушении на главу таможни ЛНР
- Сбитый над Истрой БПЛА оказался без взрывчатки
- Медведев призвал продолжать спецоперацию на Украине до полного выполнения целей
- Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о возвращении перехода на летнее время
- СМИ: Зеленский призвал Европу вернуть мужчин-украинцев из-за потерь ВСУ
- РБК: Снявшемуся с выборов главы Хакасии Соколу предложат новую должность
- Начальницу красноярского детсада уволили из-за эротических фото в сети
- СМИ: ЕС использует отсутствие Путина и Си Цзиньпина на G20
- Hürriyet: Эрдоган и Путин могут вновь встретиться после ГА ООН
- На заводе «Сибур» в Дзержинске начался пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru