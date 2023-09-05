Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о возвращении перехода на летнее время

Документ, предполагающий перевод часов на один час вперед в период с марта по октябрь, был внесен в нижнюю палату парламента в июне, напоминает RT. Кабмин не поддержал законопроект, подчеркнув, что в нем нет данных об ожидаемом социально-экономическом эффекте, увеличении потребления электроэнергии, снижении уровня безопасности граждан, текущих и будущих показателях сельскохозяйственных и строительных работ.

«Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе», — указал Матвеев.

Как отметил депутат, документ предполагает введение перехода на летнее время в марте следующего года, и до этого времени парламентарии должны «определиться с данным законопроектом».

