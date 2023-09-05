Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о возвращении перехода на летнее время

Профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательный отзыв правительства РФ. Об этом заявил депутат Думы Михаил Матвеев в беседе с РИА Новости.

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Документ, предполагающий перевод часов на один час вперед в период с марта по октябрь, был внесен в нижнюю палату парламента в июне, напоминает RT. Кабмин не поддержал законопроект, подчеркнув, что в нем нет данных об ожидаемом социально-экономическом эффекте, увеличении потребления электроэнергии, снижении уровня безопасности граждан, текущих и будущих показателях сельскохозяйственных и строительных работ.

«Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе», — указал Матвеев.

Как отметил депутат, документ предполагает введение перехода на летнее время в марте следующего года, и до этого времени парламентарии должны «определиться с данным законопроектом».

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ФОТО: РИА Новости
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