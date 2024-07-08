Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за нарушение правил выгула собак

Заоконопроект внесен Московской областной думой в декабре 2021 года. Инициатива дополнит Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В случае повторного нарушения штраф для граждан составит от 1,5 до трех тысяч рублей, при этом для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Ранее доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказал «Радиоточке НСН», что хозяевам собак важно следить за настроением питомцев и создавать для них комфортную обстановку.

