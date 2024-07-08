Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за нарушение правил выгула собак
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах до пяти тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, пишет ТАСС со ссылкой на заключение комитета.
Заоконопроект внесен Московской областной думой в декабре 2021 года. Инициатива дополнит Кодекс РФ об административных правонарушениях.
В случае повторного нарушения штраф для граждан составит от 1,5 до трех тысяч рублей, при этом для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
Ранее доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказал «Радиоточке НСН», что хозяевам собак важно следить за настроением питомцев и создавать для них комфортную обстановку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Рособрнадзоре назвали число удаленных с ЕГЭ школьников
- В День семьи, любви и верности хотели бы сыграть свадьбу 50% россиянок
- Министр Кравцов назвал среднюю зарплату выпускников колледжей
- В Белгородской области в результате обстрела села Никольское погиб человек
- ВСУ дважды за час атаковали Кременную в ЛНР
- МО РФ отвергло обвинения Киева в якобы намеренном ударе по гражданским объектам
- Сервис аренды самокатов протестирует пользователей на внимание и концентрацию
- Член СПЧ Меркачева заявила, что пожизненно осужденные жалуются на избиения
- СМИ: Минздрав поддержал проект закона о штрафах для родителей за курение детей
- Зеленский прибыл в Польшу для встречи с премьер-министром страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru