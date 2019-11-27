Комитет Госдумы по ЖКХ: Долги населения достигли 700 млрд. рублей

Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с НСН рассказал о задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

«1,3 триллиона рублей – общая задолженность за поставленные ресурсы. Из них примерно около 700 миллиардов рублей должны жители. Это за десятилетия накопленные долги, которые никогда не будут получены. Это тоже надо понимать», - заключил он.

Ранее Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с НСН рассказал о создании в России единого платежного документа.



