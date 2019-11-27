Комитет Госдумы по ЖКХ: Долги населения достигли 700 млрд. рублей

27 ноября 201915:49
Дарья Матвеева

Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в эфире НСН назвал общую сумму долга населения по ЖКХ. 

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Всероссийский аудит ЖКХ и подведение итогов года»

Правительство России призвало провести всероссийский ЖКХ-аудит, после трагедии произошедшей в Пензе. Тогда автомобиль провалился в яму с кипятком прямо под парковкой, и два человека внутри умерли прямо на месте. «Эта трагедия должна послужить началом большого ЖКХ-аудита по всей стране» - заявили в Общероссийском Народном Фронте. Эксперты также напомнили, что потребители услуг ежемесячно платят за ремонтные работы, выполнение которых никто не контролирует, а аварийные ситуации происходят в регионах всё чаще.

В России может появиться единый платежный документ ЖКХ

Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с НСН рассказал о задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

«1,3 триллиона рублей – общая задолженность за поставленные ресурсы. Из них примерно около 700 миллиардов рублей должны жители. Это за десятилетия накопленные долги, которые никогда не будут получены. Это тоже надо понимать», - заключил он.

Ранее Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с НСН рассказал о создании в России единого платежного документа.


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