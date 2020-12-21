Комитет Госдумы по информполитике поддержал поправку о блокировке контента соцсетями
Законопроект, обязывающий соцсети самостоятельно блокировать незаконный контент, был одобрен на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, пишет ТАСС.
Речь идет о предложении обязать соцсети проводить мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки противоправной инфорамайии, включая порнографиеческие материалы с несовершеннолетними, призывы к опасным действиям, сведения об изготовлении и способах употребления наркотиков и способов совершения самоубийства.
Кроме того, соцсети будут обязаны удалять информацию о дистанционной продаже алкоголя и интернет-казино. Также под запрет попадут призывы к участию в несогласованных публичных мероприятиях.
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