Комитет Госдумы одобрил закрепление термина «студенческая семья» в законодательстве
Комитет Госдумы по молодежной политике рекомендовал палате парламента в первом чтении принять инициативу о закреплении в законодательстве понятия «студенческая семья».
Предусмотрено, что студенческая семья – это лица до 35 лет, которые состоят в браке и обучаются по очной и очно-заочной формам обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.
Законопроект внесла на рассмотрение в Госдуму в октябре группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой.
Ранее депутат от КПРФ Денис Парфенов выступил с предложением запустить ипотеку для студентов на льготных условиях. По его словам, молодые семьи не могут позволить себе жилье из-за высоких ставок и первоначального взноса в 30%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru