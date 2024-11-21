Комитет Госдумы одобрил закрепление термина «студенческая семья» в законодательстве

Предусмотрено, что студенческая семья – это лица до 35 лет, которые состоят в браке и обучаются по очной и очно-заочной формам обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Законопроект внесла на рассмотрение в Госдуму в октябре группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой.

Ранее депутат от КПРФ Денис Парфенов выступил с предложением запустить ипотеку для студентов на льготных условиях. По его словам, молодые семьи не могут позволить себе жилье из-за высоких ставок и первоначального взноса в 30%, напоминает «Радиоточка НСН».

