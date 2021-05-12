Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

Также речь идет о запрете на распространение в интернете любых инструкций по изготовлению оружия. На данный момент запрет действует только на распространение информации по изготовлению взрывных устройств.

Планируется ввести дополнительные основания для аннулирования полученной лицензии, например, в случае отказа предоставить доступ Росгвардии к месту хранения оружия для проверки условий его хранения.

Известно, что законопроект может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении 18 мая.

Накануне президент России Владимир Путин поручил срочно проработать новые правила оборота гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани.

