Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции высказал рекомендации нижней палате принять в первом чтении законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на покупку оружия.

Законопроект предполагает запрет на выдачу лицензии гражданам с двумя и более судимостями, а также лицам, которые были пойманы за пьяную езду на автомобиле.

Стрельба в школах. Поможет ли ужесточение оборота оружия в России?

Также речь идет о запрете на распространение в интернете любых инструкций по изготовлению оружия. На данный момент запрет действует только на распространение информации по изготовлению взрывных устройств.

Планируется ввести дополнительные основания для аннулирования полученной лицензии, например, в случае отказа предоставить доступ Росгвардии к месту хранения оружия для проверки условий его хранения.

Известно, что законопроект может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении 18 мая.

Накануне президент России Владимир Путин поручил срочно проработать новые правила оборота гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеЛицензияЗаконопроектГосдума
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