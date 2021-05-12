Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие
Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции высказал рекомендации нижней палате принять в первом чтении законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на покупку оружия.
Законопроект предполагает запрет на выдачу лицензии гражданам с двумя и более судимостями, а также лицам, которые были пойманы за пьяную езду на автомобиле.
Также речь идет о запрете на распространение в интернете любых инструкций по изготовлению оружия. На данный момент запрет действует только на распространение информации по изготовлению взрывных устройств.
Планируется ввести дополнительные основания для аннулирования полученной лицензии, например, в случае отказа предоставить доступ Росгвардии к месту хранения оружия для проверки условий его хранения.
Известно, что законопроект может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении 18 мая.
Накануне президент России Владимир Путин поручил срочно проработать новые правила оборота гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани.
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