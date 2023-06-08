Комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном повышении призывного возраста

Документом предусматривается переходный период до 2026 года. В случае принятия законопроекта в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025-м - от 20 до 30 лет, с 2026-го - от 21 года до 30 лет.

Минобороны ранее предложило оповещать о призыве посредством СМС-сообщений. В ведомстве считают, что это позволит повысить качество информирования граждан.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что СМС-оповещение не будут приравнивать к повестке, передает «Радиоточка НСН».

