Комитет Госдумы одобрил проект о поэтапном повышении призывного возраста
Профильный комитет Госдумы по обороне поддержал и рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста, сообщает РИА Новости.
Документом предусматривается переходный период до 2026 года. В случае принятия законопроекта в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025-м - от 20 до 30 лет, с 2026-го - от 21 года до 30 лет.
Минобороны ранее предложило оповещать о призыве посредством СМС-сообщений. В ведомстве считают, что это позволит повысить качество информирования граждан.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что СМС-оповещение не будут приравнивать к повестке, передает «Радиоточка НСН».
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