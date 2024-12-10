Комитет Госдумы одобрил повышение штрафов за нарушения ПДД
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил повышение ряда штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. В тексте поправок ко второму чтению говорится, что новые нормы могут вступить в силу с 1 января 2025 года.
Помимо прочего, законопроект предполагает увеличение штрафа за непристёгнутый ремень безопасности до 1 500 рублей, а за вождение в состоянии алкогольного опьянения - до 45 тысяч рублей.
Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе «Радиоточкой НСН» заявил, что повышение штрафов для российских водителей обусловлено накопленной за несколько лет инфляцией, а некоторые штрафы не меняли с 2007 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru