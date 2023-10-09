Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев СВО от НДФЛ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, предполагающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ, которые касаются граждан, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании либо о добровольном содействии войскам национальной гвардии РФ, сообшает ТАСС.
В частности, документ освобождает данную категорию граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при безвозмездном получении денежных средств и (или) иного имущества. Также законопроектом предусматривается, что данные выплаты не будут облагаться страховыми взносами.
Кроме того, предлагается освободить добровольцев от уплаты госпошлины при замене утраченных или пришедших в негодность паспорта гражданина РФ и национальных водительских прав.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы страны набрали 38 тысяч добровольцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru