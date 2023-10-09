Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев СВО от НДФЛ

В частности, документ освобождает данную категорию граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при безвозмездном получении денежных средств и (или) иного имущества. Также законопроектом предусматривается, что данные выплаты не будут облагаться страховыми взносами.

Кроме того, предлагается освободить добровольцев от уплаты госпошлины при замене утраченных или пришедших в негодность паспорта гражданина РФ и национальных водительских прав.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы страны набрали 38 тысяч добровольцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

