Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев СВО от НДФЛ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, предполагающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ, которые касаются граждан, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании либо о добровольном содействии войскам национальной гвардии РФ, сообшает ТАСС.

Госдума рассмотрит законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии

В частности, документ освобождает данную категорию граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при безвозмездном получении денежных средств и (или) иного имущества. Также законопроектом предусматривается, что данные выплаты не будут облагаться страховыми взносами.

Кроме того, предлагается освободить добровольцев от уплаты госпошлины при замене утраченных или пришедших в негодность паспорта гражданина РФ и национальных водительских прав.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженные силы страны набрали 38 тысяч добровольцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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