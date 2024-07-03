Совфед одобрили закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, начиная с 1 февраля 2025 года. Ранее документ был принят Госдумой.

Устанавливается, что после прекращения работы размер страховой пенсии будет увеличен на суммы индексации и корректировок, которые происходили в период трудовой деятельности до 1 января 2025 года.

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Предполагается, что возобновление индексации станет стимулом к продолжению работы для россиян пенсионного возраста. Как уточнили в Минтруда, с 2025 года пенсии работающих граждан будут увеличиваться два раза в год: 1 февраля, учитывая уровень инфляции, и 1 апреля — после пересчета пенсионных баллов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», прибавка будет рассчитываться на основе размера пенсий с учетом всех индексаций за 2016–2024 годы.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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