Комитет Госдумы готовит проект о наказании за цензуру в интернете

В июле администрация видеохостинга YouTube (принадлежит Google) заблокировала аккаунт российского телеканала «Царьград». По ссылке теперь выдаётся сообщение о том, что ресурс заблокирован за нарушение условий использования площадки.

После этого председатель президентского Совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев обратился в американский офис Google с просьбой объяснить причины блокировок каналов российских СМИ.

В августе судья Таганского района Москвы выписал штраф поисковику Google за отображение в поиске сайтов, доступ к которым в России ограничен.

Напомним, с 1 октября 2018 года поисковики в России обязаны подключаться к единому реестру запрещенной информации и цензурировать свою выдачу в соответствии с ним. Google к реестру не подключился. Ранее его уже штрафовали - на 500 и 700 тысяч рублей.

