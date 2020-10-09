Комитет Госдумы готовит проект о наказании за цензуру в интернете

Комитет Госдумы по информполитике готовит законопроект о наказании за цензуру в интернете после заявления Facebook о блокировке связанных с "Единой Россией" страниц, заявил глава комитета Александр Хинштейн.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удаление российских аккаунтов в соцсети цензурой. По ее мнению, таким образом США вмешиваются в дела России, поскольку речь идет о «моделировании информационного пространства», в котором блокируются российские информационные ресурсы.

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В июле администрация видеохостинга YouTube (принадлежит Google) заблокировала аккаунт российского телеканала «Царьград». По ссылке теперь выдаётся сообщение о том, что ресурс заблокирован за нарушение условий использования площадки.

После этого председатель президентского Совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев обратился в американский офис Google с просьбой объяснить причины блокировок каналов российских СМИ.

В августе судья Таганского района Москвы выписал штраф поисковику Google за отображение в поиске сайтов, доступ к которым в России ограничен.

Напомним, с 1 октября 2018 года поисковики в России обязаны подключаться к единому реестру запрещенной информации и цензурировать свою выдачу в соответствии с ним. Google к реестру не подключился. Ранее его уже штрафовали - на 500 и 700 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИнтернетЦензура
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