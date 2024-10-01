Комиссия РАН по борьбе с лженаукой назвала недопустимым запрет изучения теории Дарвина в школах

По данным представителей комиссии, обсуждение вопроса возможно только с участием биологов и именно их мнение должно быть приоритетным. При этом в основе фундаменте современной биологии лежит эволюционная теория.

Как отмечают сотрудники РАН, выдвинутый Дарвином принцип, объясняющий механизм развития жизни на Земле, актуален, поскольку естественный отбор объясняет многообразие жизни на земле.

Ранее помощник Михаила Мишустина и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев допустил, что теорию Дарвина следует исключить из школьных учебников. По его словам, она ложная и противоречит религиозному воспитанию, передает «Радиоточка НСН».

