Глава СИНФО выразил сожаление из-за призывов запретить теорию Дарвина

Он считает, что проблема не в самой теории, а в подходах к преподаванию. Вопрос состоит не в необходимости запрета, а в предоставлении школьникам представления о многообразии как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся только к науке.

Ранее в РПЦ призвали отказаться от преподавания теории Дарвина в школах, потому что она прививает народам образ неполноценности и способствует абортам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

