Глава СИНФО выразил сожаление из-за призывов запретить теорию Дарвина

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата (СИНФО) Владимир Легойда выразил сожаление из-за призывов запретить преподавание теории эволюции Дарвина в школах, сообщает «Лента.ру».

РПЦ вслед за Чечней? В России предложили запретить теорию Дарвина в школах

Он считает, что проблема не в самой теории, а в подходах к преподаванию. Вопрос состоит не в необходимости запрета, а в предоставлении школьникам представления о многообразии как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся только к науке.

Ранее в РПЦ призвали отказаться от преподавания теории Дарвина в школах, потому что она прививает народам образ неполноценности и способствует абортам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Житенев
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