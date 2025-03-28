Комиссия МАК завершила расследование авиакатастрофы SSJ в «Шереметьево»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершила расследование авиакатастрофы SSJ в «Шереметьево», которая произошла в мае 2019 года.

Самолет вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле

По итогам расследования МАК рекомендовал разработчику самолета рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию и летную документацию судна.

Также рекомендовано дополнить законодательство для контроля рисков в части подготовки пилотов и психологического обеспечения деятельности авиаперсонала.

В отчете МАК отмечается, что причиной катастрофы SSJ стали некоординированные действия по управлению судном при его посадке.

Способствующим фактором стали недостаточные знания и навыки членов экипажа для пилотирования в ручном режиме, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Imago/ТАСС
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