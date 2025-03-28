Комиссия МАК завершила расследование авиакатастрофы SSJ в «Шереметьево»
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершила расследование авиакатастрофы SSJ в «Шереметьево», которая произошла в мае 2019 года.
По итогам расследования МАК рекомендовал разработчику самолета рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию и летную документацию судна.
Также рекомендовано дополнить законодательство для контроля рисков в части подготовки пилотов и психологического обеспечения деятельности авиаперсонала.
В отчете МАК отмечается, что причиной катастрофы SSJ стали некоординированные действия по управлению судном при его посадке.
Способствующим фактором стали недостаточные знания и навыки членов экипажа для пилотирования в ручном режиме, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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