Комиссия МАК завершила расследование авиакатастрофы SSJ в «Шереметьево»

По итогам расследования МАК рекомендовал разработчику самолета рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию и летную документацию судна.



Также рекомендовано дополнить законодательство для контроля рисков в части подготовки пилотов и психологического обеспечения деятельности авиаперсонала.

В отчете МАК отмечается, что причиной катастрофы SSJ стали некоординированные действия по управлению судном при его посадке.



Способствующим фактором стали недостаточные знания и навыки членов экипажа для пилотирования в ручном режиме, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

