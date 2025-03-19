Самолет вернулся в Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт Шереметьево, предварительно, причиной ЧП стала трещина на лобовом стекле лайнера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел ночью в среду.

«В аэропорт... вернулся Boeing 737-800 "Аэрофлота", летевший в Новокузнецк», - рассказал собеседник агентства.

В 02:30 мск воздушное судно совершило посадку в авиагавани в штатном режиме.

Ранее самолет авиакомпании «Сибирь», летевший из Новосибирска в Братск, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности, напоминает РЕН ТВ.

