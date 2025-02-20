Жителя Алтайского края лишили гражданства РФ за угрозы безопасности

Мужчину из Алтайского края лишили российского гражданства за действия, угрожающие безопасности государства. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

«Выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона, проживающего на территории Алтайского края, лишили приобретенного гражданства Российской Федерации за действия, создающие угрозу безопасности нашей страны», — уточнили в ведомстве.

По данным ФСБ, мужчина 1983 года рождения совершал «действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе». Что именно совершил фигурант, не раскрывается. ФСБ на основании материалов, собранных региональным управлением, вынесла решение о лишении мужчины гражданства.

Ранее в Воронежской области лишили гражданства РФ выходца из Таджикистана, не вставшего на воинский учет, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Гражданство РФАлтайский КрайФСБ

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