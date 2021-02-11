Комиссар Совета Европы потребовала МВД прекратить задержания протестующих
Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович обратилась к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с требованием прекратить задержания мирных участников несогласованных акций. Официальное письмо комиссара опубликовано на сайте Совета Европы.
В сообщении отмечается, что несмотря на то что проведение этих акций протеста не было согласовано с властями, они оставались преимущественно мирными. По мнению Миятович, российские власти должны были соблюсти право граждан на свободу собраний, а правоохранительные органы обязаны проявлять толерантность по отношению к демонстрантам.
По словам комиссара, наложенные из-за пандемии ограничения не соответствуют международным стандартам в области прав человека.
Также она отметила, что митингующие подвергались насилию со стороны органов правопорядка. Кроме того, комиссар попросила разъяснений от МИД РФ относительно причин задержания работников СМИ. Миятович подчеркнула, что видит в таких действиях «серьезные ограничения свободы выражения мнений и свободы СМИ».
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