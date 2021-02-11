Комиссар Совета Европы потребовала МВД прекратить задержания протестующих

Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович обратилась к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с требованием прекратить задержания мирных участников несогласованных акций. Официальное письмо комиссара опубликовано на сайте Совета Европы.

В сообщении отмечается, что несмотря на то что проведение этих акций протеста не было согласовано с властями, они оставались преимущественно мирными. По мнению Миятович, российские власти должны были соблюсти право граждан на свободу собраний, а правоохранительные органы обязаны проявлять толерантность по отношению к демонстрантам.