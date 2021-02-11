Омбудсмен Москвы направила запрос в спецприемник после сообщений об обысках у задержанных
Столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева направила запрос в спецприемник в Сахарово после сообщений об обысках у задержанных в ходе несанкционированных акций протеста. Об этом омбудсмен рассказала РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о продолжающихся трое суток обысках у задержанных. Из-за появления в сети видеороликов, снятых арестованными гражданами, у последних отбирают мобильные телефоны. Кроме того, сообщалось, что некоторых задержанных отпускают на 7 часов позже. Также стало известно, что на парковку у входа в спецприёмник перестали пускать родственников.
Несанкционированные протестные акции начались в российских городах в конце января. По данным Мосгорсуда, в столице после митингов зарегистрировали 4908 дел, 1232 человек получили штрафы, 972 — административные аресты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- Омбудсмен Москвы направила запрос в спецприемник после сообщений об обысках у задержанных
- ФАС завела дело против Tele2 из-за повышения тарифов
- СМИ: Россия и Белоруссия обсудили смену госсекретаря Союзного государства
- СМИ: глава оргкомитета Олимпиады-2021 может уйти в отставку после высказывая о женщинах
- Вакцина «Cпутник V» местного производства будет доступна в Казахстане к концу февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru