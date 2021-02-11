Омбудсмен Москвы направила запрос в спецприемник после сообщений об обысках у задержанных

Столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева направила запрос в спецприемник в Сахарово после сообщений об обысках у задержанных в ходе несанкционированных акций протеста. Об этом омбудсмен рассказала РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о продолжающихся трое суток обысках у задержанных. Из-за появления в сети видеороликов, снятых арестованными гражданами, у последних отбирают мобильные телефоны. Кроме того, сообщалось, что некоторых задержанных отпускают на 7 часов позже. Также стало известно, что на парковку у входа в спецприёмник перестали пускать родственников.

Несанкционированные протестные акции начались в российских городах в конце января. По данным Мосгорсуда, в столице после митингов зарегистрировали 4908 дел, 1232 человек получили штрафы, 972 — административные аресты.

